Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW überschlägt sich auf der BAB

Bielefeld (ots)

Schm / Am Freitagabend, gegen 20:15 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 30 in Fahrtrichtung Osnabrück. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Löhne die Kontrolle über den von ihm geführten PKW Toyota. Infolgedessen kam er in Höhe der Anschlussstelle Gohfeld ins Schleudern, überschlug sich und landete letztlich in Dachlage auf dem Seitenstreifen. Bei dem Ereignis verletzte sich der Fahrzeugführer schwer und wurde nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung der Unfallursache und Spurensicherung befand sich das Unfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld im Einsatz. Der Sachschaden wurde vor Ort auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Osnabrück vollgesperrt werden. Eine Verkehrsableitung erfolgte über die Anschlussstelle Bad Oeynhausen-Nord.

