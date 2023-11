POL-BI: Drei Autos auf Parkplatz zerkratzt

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstagmorgen, 09.11.2023, bemerkten Bauarbeiter in der Kiskerstraße, dass Baumaterialien gestohlen wurden. Die Polizei sucht Zeugen. Am Donnerstag meldete ein Bauarbeiter der Polizei einen Diebstahl. Unbekannte Täter hatten von einer Baustelle am Krankenhaus in der Kiskerstraße Kupferrohre und weiteres Zubehör, wie Muffen und Verschraubungen, gestohlen. Nach einer ...

mehr