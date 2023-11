POL-BI: Sekundenschlaf auf der Autobahn 33

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Senne - An der Buschkampstraße entdeckten zwei Anwohner am Donnerstagmorgen, 09.11.2023, dass an ihren Autos mehrere Reifen luftleer waren. Eine 45-jährige Anwohnerin hatte ihren Peugeot 2008 am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, unweit der Kreuzung der Paderborner Straße an einem Wohnhaus abgestellt. Als sie am Donnerstagmorgen ihren Peugeot gegen 05:35 Uhr benutzen wollte, bemerkte sie die ...

mehr