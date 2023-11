POL-VIE: Kempen: Unfall zwischen Elektromobil und Fußgängerin mit Rollator: Alte Dame schwer verletzt

Nettetal-Leuth (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in die Grundschule in Leuth eingedrungen. Die Tatzeit liegt zwischen 19 Uhr am Dienstagabend und 6.30 Uhr am Mittwochmorgen. Der oder die Täter brachen im Gebäude die Türen zu mehreren Räumen auf und durchwühlten diese. Schlussendlich nahmen sie aber nur einige Werkzeuge ...

mehr