Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 10-jähriger Junge will mit Komplizen einen Kiosk in Neubrandenburg überfallen

Neubrandenburg (ots)

Am 05.10.2023, 16.36 Uhr meldete sich ein Zeuge über Polizeinotruf und teilte mit, dass am Neubrandenburger Bahnhof zwei maskierte Kinder mit einer Schreckschusswaffe in der Hand herumlaufen. Als sich die Einsatzkräfte mit eingeschalteter Polizeisirene näherten, legten beide die Maskierung ab und setzten sich auf eine Bank. Den Polizeibeamten gegenüber äußerten sie spontan, dass der 10-jährige Junge die Idee hatte, den Bahnhofskiosk zu überfallen. Dazu überredete er seinen 14-jährigen Kumpel, ihn bei dem Überfall zu unterstützen. Die beiden Verdächtigen wurden auf die Wache gebracht und dort von Erziehungsberechtigten abgeholt. Zuvor fanden die Polizisten bei der Durchsuchung eine Spielzeugpistole und ein Messer bei den "Räubern". Die Kripo Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mit freundlichen Grüßen Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.+4939555822131

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell