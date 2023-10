Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung am Wahlkreisbüro der Partei " Die LINKE" in Bergen

PHR Bergen (ots)

Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 02.10.2023, 15:00 Uhr, bis 04.10.2023, 17.30 Uhr, eine Scheibe des Wahlkreisbüros "Die Linke" Markt 8 in Bergen beschädigt. Der Schaden erstreckt sich auf 7 cm Durchmesser an der Schaufensterscheibe, sodass ein Eindringen in die Räumlichkeiten nicht möglich war. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro.

Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

