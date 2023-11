Polizei Bielefeld

POL-BI: Sechs Reifen an zwei Pkw zerstochen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Senne - An der Buschkampstraße entdeckten zwei Anwohner am Donnerstagmorgen, 09.11.2023, dass an ihren Autos mehrere Reifen luftleer waren.

Eine 45-jährige Anwohnerin hatte ihren Peugeot 2008 am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, unweit der Kreuzung der Paderborner Straße an einem Wohnhaus abgestellt. Als sie am Donnerstagmorgen ihren Peugeot gegen 05:35 Uhr benutzen wollte, bemerkte sie die beiden beschädigten Reifen an der linken Fahrzeugseite.

Ein 32-jähriger Nachbar stellte am Donnerstag, gegen 06:15 Uhr, fest, dass alle vier Reifen seines Audi A 6 zerstochen waren. Er hatte sein Auto ebenfalls an dem genannten Wohnhaus am Mittwochabend, gegen 20:30 Uhr, abgestellt.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell