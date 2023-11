POL-BI: Tritt abgewehrt - Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Bielefeld (ots) - Schm / Am Freitagabend, gegen 20:15 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 30 in Fahrtrichtung Osnabrück. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Löhne die Kontrolle über den von ihm geführten PKW Toyota. Infolgedessen kam er in Höhe der Anschlussstelle Gohfeld ins Schleudern, überschlug sich und landete letztlich in Dachlage auf dem ...

