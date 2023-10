Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Pkw fährt vermeintlich ohne Licht auf Gegenfahrbahn und gefährdet Radfahrer - Polizei sucht unbekannten Radfahrer und Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einer gefährlichen Straßenverkehrssituation soll es am Sonntag, 01.10.2023 gegen 19.40 Uhr auf der Hauptstraße in Fahrnau gekommen sein. Auf der Höhe der Einmündung Dammweg kam einem 12-jährigen Radfahrer ein roter VW Golf entgegen, welcher seine Beleuchtung ausschaltete und auf die Gegenfahrbahn gefahren sein soll. Der Jugendliche wich auf einen Bordstein aus um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zuvor soll der Golf-Fahrer einen unbekannten männlichen Radfahrer gefährdet haben, welcher aus dem Dammweg auf die Hauptstraße einfahren wollte. Der Golf setzte laut Zeuge seine Fahrt ohne Licht fort und scherte erst wieder auf die rechte Spur ein, als ihm ein Fahrzeug entgegenkam. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht den unbekannte männlichen Radfahrer sowie den entgegen gekommenen Pkw-Fahrer. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

