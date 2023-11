POL-BI: Schulwegunfall auf dem Heimweg

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brake / Heepen / Sennestadt - Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter drei Mal in Wohnungen ein. In einem Fall blieb es beim Versuch. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen. Am Samstag, 11.11.2023, verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Zeit von 16:45 Uhr und 19:15 Uhr gewaltsam über eine ...

mehr