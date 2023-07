LPI-J: Keine Fahrerlaubnis

Weimar (ots) - Fünf verletzte Personen waren die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagnachmittag auf der B7. In Ulla übersah der 67-jährige Fahrer eines VW Golf, der aus Richtung Erfurt kam, dass die Fahrzeuge vor ihm, an der Ampel der Kreuzung, bereits angehalten hatten. Er fuhr auf einen VW Passat auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen davor wartenden Hyundai und Skoda geschoben. Alle Personen, die sich in den unfallbeteiligten Fahrzeugen befanden, ...

