Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230831 Viersen: Fahrzeugführer flüchtet nach Auffahrunfall mit Personenschaden - Polizei sucht Zeugen

Viersen (ots)

Eine 45-jährige Willicherin befuhr am Donnerstag, 31.08.23 gegen 18:50 Uhr mit ihrem PKW die Gerberstraße von der Sittarder Straße kommend in Fahrtrichtung Krefelder Straße. In Höhe der Haus Nummer 142 beabsichtigte sie nach rechts in eine dortige Firmeneinfahrt einzufahren. Dies übersah offensichtlich der Fahrzeugführer eines nachfolgenden weißen PKW und es kam zu einem Auffahrunfall. Der Unfallverursacher fuhr jedoch danach mit seinem Fahrzeug in Richtung Krefelder Straße weg, ohne sich um den entstandenen Sachschaden an den PKW und die verletzte Fahrzeugführerin zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben. Dieser soll von einem Mann mit schwarzen Haaren geführt worden sein. Eine Zeugin konnte den flüchtigen Wagen noch kurzfristig mit ihrem PKW verfolgen. Diese gab an, dass der flüchtige PKW die Krefelder Straße weiter in Richtung Neersen befuhr, bevor sie ihn aus den Augen verlor. Die 45-jährige Willicherin klagte nach dem Aufprall über starke Nackenschmerzen. Ihr Fahrzeug wurde im Heckbereich beschädigt. Der flüchtige PKW müsste vermutlich im Frontbereich beschädigt sein. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50, 41747 Viersen, Tel.: 02162-377-1150. (853)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell