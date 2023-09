POL-VIE: 230831 Viersen-Stadtmitte: PKW erfasst 8-jährigen Fahrradfahrer und verletzt diesen leicht

Kempen-Tönisberg (ots) - Am 30.08.2023 hat es gegen 13.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Bergstraße in Tönisberg gegeben. Eine 19-jährige Heinsbergerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Bergstraße in Fahrtrichtung B9. Hier verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto und versuchte hierbei einer Verkehrsinsel auszuweichen. Schlussendlich kollidierte sie aber ...

