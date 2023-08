POL-RE: Marl: Marler kollidiert mit Baum

Recklinghausen (ots) - Am heutigen Morgen (ca. 7.20 Uhr) stürzte ein 6-jähriger Junge mit einem Roller und verletzte sich. Rettungskräfte nahmen den Jungen aus Haltern am See noch vor Ort in Augenschein, ins Krankenhaus kam er jedoch nicht. Zum Unfall kam es, als er von der Lavesumer Straße auf die Alte Ringstraße abbog. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei zu Fall. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr