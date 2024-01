Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Automaten- Jugendliche nehmen Steine

Hiddenhausen (ots)

(sls) Am Silvestermorgen (31.12.) gegen 08.40 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz an der Bachstraße in Hiddenhausen gerufen. Hintergrund war der Anruf einer Zeugin, die fünf Jugendliche dabei beobachtete, wie diese versuchten mit Steinen und körperlicher Gewalt einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Eine Überprüfung des Automaten ergab, dass das Lesegerät abgebrochen und das Ausgabefach beschädigt wurde. Anhand der Personenbeschreibungen konnte fünf Jugendliche im Bereich der Löhner Straße angetroffen werden. Bei der anschließenden Überprüfung der Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren konnten verschiedene ungeöffnete Zigarettenschachteln aufgefunden werden. Es besteht der Verdacht, dass diese aus dem beschädigten Automaten entwendet und aufgeteilt wurden. Die Jugendlichen zeigten sich von den polizeilichen und möglichen strafrechtlichen Maßnahmen unbeeindruckt und gaben an, dass die Zigaretten im Ausgabefach gelegen haben. Das Diebesgut wurde sichergestellt und asserviert. Nach Beendigung der Sachverhaltsklärung wurden die Jugendlichen vor Ort entlassen. Entsprechende Strafanzeigen und Berichte werden gefertigt und von der Kriminalpolizei weiter bearbeitet.

