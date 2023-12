Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alkoholisierter Randalierer im Einkaufsmarkt- Polizeibeamte mehrfach beleidigt

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstagnachmittag (27.12.) meldeten Mitarbeiter eines Einkaufmarktes am Deichkamp in Herford eine männliche Person, die stark alkoholisiert mit zwei kleinen Kindern einkaufen ging. Er fiel durch aggressives Verhalten und stark wankenden Gang auf, so dass sich das Personal Sorgen um die Kinder machte. Bei Eintreffen der Beamten reagierte weiterhin, auch in Anwesenheit der Kinder, aggressiv und unkooperativ. Er weigerte sich seine Personalien anzugeben und den Aufforderungen der Polizeibeamten Folge zu leisten. Eine Durchsuchung der Person ergab, dass es sich um einen 34-Jährigen Herforder handelt, der schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Im Verlauf der Gespräches beleidigte er die Beamten mehrfach und näherte sich mehrfach in drohender Haltung. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Herforder vorläufig in Gewahrsam genommen. Während des Transportes trat er mehrfach um sich und beleidigte die Beamten weiter. Die Kinder des Beschuldigten wurden vorläufig in die Obhut eines Familienangehörigen gegeben und das Jugendamt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

