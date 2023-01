Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen - Dieseldiebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Sachbeschädigung und Diebstahl

Am Dienstag wurde in der Zeit zwischen 1 Uhr und 15 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Heidestraße ein dort abgestellter VW beschädigt. Zudem wurde eine Mülltonne entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Sachbeschädigung an PKW

An einem BMW, der in der Caroline-Fürgang-Straße abgestellt war, wurden im Zeitraum von Mittwoch, 17:35 Uhr bis Donnerstag, 05:40 Uhr, die Außenspiegel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07361/5240 vom Polizeirevier Aalen entgegengenommen.

Rainau: Dieseldiebstahl aus LKW

Auf einem Parkplatz an der B29, Höhe Bucher Stausee, kam es am Donnerstag zu einem Dieseldiebstahl. Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag etwa 300 Liter Diesel aus dem Tank der Sattelzugmaschine abgezapft. Hierzu wurde der Tankdeckel aufgebrochen. Der Fahrer bemerkte den Diebstahl am Donnerstag gegen 11 Uhr. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Mutlangen: Vorfahrt missachtet

Eine 39-Jährige befuhr am Donnerstag gegen 06:35 Uhr mit ihrem Toyota die Spraitbacher Straße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr, auf Höhe der dortigen Tankstelle, missachtete sie die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr fahrenden 58-Jährigen und kollidierte mit dessen Mercedes. Durch die Kollision entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Schranke mutwillig beschädigt

Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6 Uhr, wurde die Zugangsschranke zu einem Parkplatz in der Lessingstraße mutwillig beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 2500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

