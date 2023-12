Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Randalierer im Einkaufsmarkt- Polizeibeamter und Zeugen verletzt

Spenge (ots)

(sls) In Spenge kam es am Mittwochnachmittag (27.12.) zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 19-jährigen Tatverdächtigen aus Bad Salzuflen und mehreren Kunden in einem Einkaufsmarkt an der Langen Straße. Gegen 15.10 Uhr befand sich der 19-Jährige im Markt und bettelte mehrere Kunden um Kleingeld an, um sich dafür augenscheinlich Alkoholika zu kaufen.

Der Beschuldigte wurde daraufhin durch Mitarbeiter zum Verlassen des Marktes aufgefordert und ein Hausverbot ausgesprochen. Da der junge Mann darauf aggressiv reagierte, wurde versucht, ihn mit Unterstützung weiterer anwesender Zeugen aus dem Markt zu begleiten. Es kam daraufhin zu einer Auseinandersetzung, in Folge der 19-Jährige mehrfach versuchte mit einer vollen Bierflasche auf die Zeugen einzuschlagen. Nur durch das schnelle Reaktionsvermögen der Zeugen, konnten Schläge mit der Flasche auf den Kopf verhindert werden. Der Beschuldigte traf die Zeugen im Oberkörperbereich und schlug mit den Fäusten um sich. Hierbei wurden drei Zeugen im Gesichts- und Oberkörperbereich verletzt.

Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten konnte der Beschuldigte außerhalb des Gebäudes noch festgehalten werden. Der Beschuldigte reagierte auf die Beamten weiterhin aggressiv und versuchte sich der polizeilichen Ingewahrsamnahme zu entziehen. Hierbei biss er einem Polizeibeamten in den rechten Unterarm, wodurch dieser verletzt wurde. Der 19-Jährige konnte anschließend fixiert und vorläufig in Gewahrsam genommen werden. Alle verletzten Beteiligten mussten im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Der verletzte Polizeibeamte war zunächst nicht mehr dienstfähig.

Der polizeibekannte Tatverdächtige muss sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

