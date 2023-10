Polizei Düren

POL-DN: Angriff mit Elektroschocker

Düren (ots)

Am Dienstag (10.10.2023) wurde ein Heranwachsender in der Wilhelmstraße von mehreren Unbekannten zusammengeschlagen. Einer der Täter setzte auch einen Elektroschocker gegen den Geschädigten ein.

Gegen 17:45 Uhr holte der 19-Jährige bestelltes Essen in einem Imbiss am Kaiserplatz in Düren ab. Nach Angaben des Düreners habe sich vor dem Imbiss eine Gruppe von sieben bis acht Personen aufgehalten. Einer der Personengruppe sprach den Heranwachsenden an und suchte offensichtlich die Konfrontation. Der Versuch des 19-Jährigen, die Situation mit einem ruhigen Gespräch zu besänftigen, schlug fehl. Stattdessen schlug im Anschluss die gesamte Gruppe auf den Dürener ein, wobei einer der Täter sogar einen Elektroschocker gegen den Dürener einsetzte.

Einen der Täter konnte der Geschädigte wie folgt beschreiben:

- Männlich

- Ca. 170-180cm groß

- Haare zu einem Zopf gebunden und seitlich rasiert

- Bart

- Bekleidet u.a. mit einer Kappe und einer weiten Jeanshose

Zu einem der weiteren Täter konnte der leicht verletzte 19-Jährige lediglich angeben, dass dieser eine schwarze Daunenjacke und eine Bauch- bzw. Umhängetasche getragen habe.

Zeugenhinweise nimmt die Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell