POL-DN: Mit gefälschten Papieren unterwegs

Kreuzau (ots) - Bislang Unbekannte stahlen bereits in der Nacht zu Montag (09.10.2023) einen Geländewagen aus einer Einfahrt im Kreuzauer Ortsteil Stockheim. Am Abend des 08.10.2023, 21:00 Uhr stellte der 49-jährige Besitzer den Toyota Landcruiser mit dem amtlichen Kennzeichen DN-FB879 auf seiner Garageneinfahrt an der Kreuzauer Straße ab. Am Montagmorgen gegen 07:00 Uhr musste er das Fehlen des Fahrzeugs feststellen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise ...

mehr