POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl in Pkw und Einfamilienhaus

Hoppstädten-Weiersbach (ots) - Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen in der Zeit von Mittwoch, 02.08.2023, 18.30 Uhr bis Donnerstag, 03.08.2023, 05.30 Uhr durch ein vorhandenes Rolltor in das Gebäude einer Heizungsbaufirma in der Industriestraße in Hoppstädten-Weiersbach ein. Die Täter entwendeten dort eine größere Menge an Kupferrohr. Die Beute müsste mit einem entsprechenden kleineren LKW oder Kastenwagen ...

mehr