Leisel (ots) - Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen in der Zeit von Sonntag, 30.07.2023, 14.30 Uhr bis Montag, 31.07.2023, 10.00 Uhr in ein Einfamilienwohnhaus in der Straße "Am Kerbenflur" in der Ortsgemeinde Leisel ein. Die Täter durchsuchten Schubladen, Schränke und sonstige Behältnisse in den Wohnräumen und entwendeten eine Sparkasse mit Bargeld, drei Goldketten und einen Goldring. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird der entstandene Schaden auf einen ...

