Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall in der Trierer Güterstraße

Trier (ots)

Am Montag, den 31.07.2023 gegen 12:25 Uhr, kam es in der Güterstraße in Trier, in Höhe der Hausnummer 71, zu einer Kollision zwischen einem einparkenden Mercedes und einem bereits geparkten, roten Pkw. Der Zusammenstoß wurde erst mit zeitlichem Verzug bei der Polizei gemeldet, zu diesem Zeitpunkt konnte das rote Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden. Da das Kennzeichen des roten Fahrzeugs bisher nicht bekannt ist bittet die Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-97795210 um sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und zum Pkw. Insbesondere richtet sich der Aufruf an den Fahrer bzw. die Fahrerin des roten Pkw sowie weitere Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell