POL-WOB: Auseinandersetzung zwischen Motorrollerfahrern und Passant - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Halbehof 29.08.2022, 01.05 Uhr Aus ungeklärter Ursache geriet in den frühen Morgenstunden des Montags in einem Mehrparteienhaus in der Straße Halbehof eine Kellerparzelle in Brand. Gegen 01.05 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein, die umgehend einen Löschzug entsandte und die Polizei in Kenntnis setzte. Vor Ort konnte durch die Brandbekämpfer ein brennendes Kellerabteil ...

mehr