POL-HF: Autofahrer bei Unfall verletzt- Fließenden Verkehr übersehen

Herford (ots) - (sls) An gleich zwei Straßen gingen unbekannte Personen geparkte Fahrzeuge in der Herforder Innenstadt an. In der Nacht zum Heiligabend wurde an der Mindener Straße auf dem Parkplatz einer Bar gegen 01.30 Uhr ein schwarzer Mercedes GLE durch den Nutzer abgestellt. Als er am frühen Morgen gegen 06.30 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine eingeschlagene Fensterscheibe auf der Beifahrerseite. ...

mehr