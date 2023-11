Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto beschädigt

Tiefenort (ots)

Gleich zweimal vergriffen sich unbekannte Täter am geparkten Fahrzeug eines 67-Jährigen in Tiefenort. Von Dienstag auf Mittwoch füllten sie zunächst Bauschaum in das Endstück des Endschalldämpfers des Fahrzeuges, wodurch dieses zum Glück nicht beschädigt wurde. In der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen entglasten Unbekannte dann die Fahrzeugscheiben und beschädigten die Windschutzscheibe stark. Ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0293088/2023 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell