Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Auto

Suhl (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Donnerstagabend einen Rucksack aus einem Auto. Der Eigentümer stellte das Fahrzeug Nachmittags in der Stadelstraße in Suhl ab und bemerkte am Abend, dass der Rucksack geklaut wurde. Im Rucksack befanden sich unter anderem zwei Brillen sowie Bargeld. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0293514/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell