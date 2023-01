POL-HA: Parkplatzstreit zwischen zwei Frauen endet in Handgreiflichkeit

Hagen (ots) - Am Samstag, 14. Januar 2023, berät die Polizei Hagen interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchsschutz. In der Zeit von 10-15 Uhr bieten die Technischen Berater des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz eine Beratung in der Einkaufspassage der Volme Galerie an. Anhand ...

