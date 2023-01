Polizei Hagen

POL-HA: Polizei Hagen brät zum Thema Einbruchsschutz: 14. Januar zwischen 10-15 Uhr in der Volme Galerie

Hagen (ots)

Am Samstag, 14. Januar 2023, berät die Polizei Hagen interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchsschutz. In der Zeit von 10-15 Uhr bieten die Technischen Berater des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz eine Beratung in der Einkaufspassage der Volme Galerie an.

Anhand von Broschüren und einem Fenster zu Demonstrationszwecken zeigen sie auf, welche Möglichkeiten bestehen, um Fenster und Türen besser zu sichern. Interessierte können zudem selbst testen, wie schnell ein nicht gut gesichertes Fenster aufgehebelt werden kann. Hintergrund der Beratungsaktion ist die dunkle Jahreszeit, in der es häufiger zu Wohnungseinbrüchen kommt. Bereits wenige Maßnahmen können dabei helfen, Tätern einen Riegel vorzuschieben und das eigene Zuhause zu schützen.

Die Dienststelle bietet zudem ganzjährig nach vorheriger Absprache eine kostenfreie Beratung in den eigenen vier Wänden an. Interessierte können sich unter der Rufnummer 02331 - 986 1531 oder -1536 einen Termin sichern. (arn)

