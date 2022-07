Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tageswohnungseinbruch in Neuss-Erfttal - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Neuss-Erfttal (ots)

Am Mittwoch (06.07.), in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 11:10 Uhr, geriet die Wohnung eines Neusser Ehepaares in einem Mehrfamilienhaus an der Euskirchener Straße ins Visier von Unbekannten, die sich durch das Aufhebeln der Wohnungstüre Zutritt verschafften. Der oder die Tatverdächtigen durchsuchten die Räumlichkeiten nach Geld und Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck und verließen daraufhin unerkannt den Tatort.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Tipps der Polizei:

- Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den Türöffner drücken.

- Achten Sie auf Fremde im Haus, auf dem Nachbargrundstück oder im Wohngebiet. Sprechen Sie diese Personen direkt an.

- Sorgen Sie dafür, dass in Mehrfamilienhäusern die Keller- und Dachbodentüren stets verschlossen sind.

- Informieren Sie Ihre Nachbarn und die Polizei über verdächtige Beobachtungen.

- Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage) und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell