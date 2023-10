Ulm (ots) - Glück im Unglück hatten alle Insassen zweier Pkw, die am Samstagabend in Ehingen in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. Kurz nach 19.30 Uhr befuhr eine 33-Jährige die B 311 Höhe Ehingen in Richtung Gammerschwang. Unweit der Einmündung nahe eines großen Möbelhauses schlief die 33-Jährige ein. ...

