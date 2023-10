Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Eingeschlafen, aufgewacht und in den Gegenverkehr gekracht

Am Samstagabend verursacht eine 33-Jährige bei Ehingen einen Unfall mit relativ hohem Sachschaden.

Ulm (ots)

Glück im Unglück hatten alle Insassen zweier Pkw, die am Samstagabend in Ehingen in einen Verkehrsunfall verwickelt waren.

Kurz nach 19.30 Uhr befuhr eine 33-Jährige die B 311 Höhe Ehingen in Richtung Gammerschwang. Unweit der Einmündung nahe eines großen Möbelhauses schlief die 33-Jährige ein.

Ihr Pkw Dacia Duster machte sich quasi selbständig und verließ die Fahrbahn in Richtung Grünstreifen. Nach über 40 Meter Fahrt im Grünstreifen wachte die Fahrerin wieder auf, erschrak und lenkte zu stark auf die Fahrbahn zurück.

Sie übersteuerte ihren Dacia und prallte nahezu rechtwinklig gegen einen entgegenkommenden BMW der 3er-Baureihe.

Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, die Schäden belaufen sich auf geschätzte 12.000 Euro beim Dacia bzw. rund 10.000 Euro beim BMW.

Die Bergungsmaßnahmen waren rund eineinhalb Stunden nach dem Unfall beendet.

Der Führerschein der 33-Jährigen Daciafahrerin wurde beschlagnahmt.

