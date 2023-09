Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Der Abteilungsleiter der Polizei Heinsberg verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand

Heinsberg (ots)

Am 30. September verabschiedet sich Dieter Prosch, bisheriger Leiter der Abteilung Polizei der Kreispolizeibehörde Heinsberg, in den wohlverdienten Ruhestand. Er war seit dem Jahr 2012 in verschiedenen leitenden Funktionen unserer Behörde eingesetzt, zunächst sechs Jahre lang als Leiter der Direktion Kriminalität. Im Jahr 2019 übernahm er die Aufgabe als Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz und wurde im Jahr 2020 zum Abteilungsleiter der Polizei ernannt. Seitdem leitete er die hiesige Polizeibehörde. Am Montag, 25. September, wurde er durch den ständigen Vertreter des Landrates, Philipp Schneider, in den Ruhestand verabschiedet. Dieser überreichte ihm seine Urkunde, dankte ihm für seine geleistete Arbeit und wünschte ihm alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde Heinsberg schlossen sich den guten Wünschen für die Zukunft an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell