Ulm (ots) - Am Freitag, gegen 23.30 Uhr, kontrollierte eine Streife des Polizeirevier Ulm-West in Erbach einen verdächten Peugeot. Bei der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der 37-jährige Fahrer nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest bestätigte dies. Aus diesem Grund ordneten die Beamten eine Blutentnahme bei dem Mann an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Er erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit ...

