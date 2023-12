Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen geparkte PKWs an- Scheiben eingeschlagen

Herford (ots)

(sls) An gleich zwei Straßen gingen unbekannte Personen geparkte Fahrzeuge in der Herforder Innenstadt an. In der Nacht zum Heiligabend wurde an der Mindener Straße auf dem Parkplatz einer Bar gegen 01.30 Uhr ein schwarzer Mercedes GLE durch den Nutzer abgestellt. Als er am frühen Morgen gegen 06.30 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er eine eingeschlagene Fensterscheibe auf der Beifahrerseite. Aus dem Inneren entwendeten Unbekannte eine Geldbörse, die sich zur Tatzeit in der Mittelkonsole befand. Neben Bargeld in vierstelliger Höhe befanden sich diverse persönliche Papiere im Portemonnaie. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung von Videomaterial begonnen, um weitere Einzelheiten zum Aufbruch ermitteln zu können. Zwei Tage später wurde am 2. Weihnachtstag (26.12.) ein VW Tiguan auf dem Parkplatz eines Friedhofes zum Ewigen Frieden angegangen. Während sich die Geschädigten von 12.15 Uhr bis um 12.35 Uhr auf dem Friedhof aufhielten, schlugen Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür ein. Aus dem Fußraum wurde eine schwarze Handtasche mit einer Geldbörse entwendet. Darin befanden sich neben Bankkarten, persönlichen Papieren auch Bargeld in dreistelliger Höhe. Der Geschädigte konnte während der Rückkehr zum Fahrzeug bereits die ausgelöste akustische Alarmanlage hören, jedoch keine Personen in der Nähe mehr beobachten.

In beiden Fällen bittet die Kriminalpolizei um Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der beiden Tatorte beobachtet hat oder auch andere Angaben zu den Aufbrüchen machen kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.

