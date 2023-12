POL-HF: Gefährliche Körperverletzung am Busbahnhof- Unbekannte greifen Fußgänger an

Hiddenhausen (ots) - (sls) Am vergangenen Weihnachtswochenende kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Bünder Straße in Hiddenhausen. In Abwesenheit der Bewohner wurde das Haus in der Zeit von Samstagnachmittag (23.12.) bis zum Abend des 1. Weihnachtstags (25.12.) durch bislang unbekannte Personen betreten und durchsucht. Nach Auswertung der ersten Spurenlage betraten die Täter das Haus durch einen nach ...

mehr