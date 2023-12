Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Vollbrand eines leerstehenden Wohnhauses im ehemaligen JHQ

Mönchengladbach-Hauptquartier, 15.12.2023, 23:15 Uhr, Livingstone Road (ots)

Gegen 23.15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf dem Gelände des ehemaligen JHQ alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten der Leitstelle der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung und Feuerschein in der Nähe des alten Hospitals. Die Zufahrt zur Einsatzstelle erfolgte über Broich-Peel. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein leerstehendes Wohnhaus bereits in Vollbrand. Es wurden zunächst zwei Trupps im Außenangriff mit C-Rohren eingesetzt, im Verlauf wurde das Gebäude nach Personen durchsucht. Nachdem sichergestellt war, dass sich niemand mehr im Gebäude befand, wurden die Löschmaßnahmen erweitert und eine Drehleiter mit Wenderohr eingesetzt. Das Dach war bereits teilweise eingestürzt, die noch vorhandene Dachhaut wurde geöffnet und das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Eine Wasserversorgung wurde mittels B-Schläuchen vom ca. 300m entfernten Wasserwerk Gatzweiler gelegt, wodurch ausreichend Löschwasser zur Verfügung stand. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Broich und Woof der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt der Stadt Mönchengladbach sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Brandamtmann Stephan Müller mit Brandoberinspektoranwärter Konstantin Kugel

