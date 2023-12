FW-MG: Auffahrunfall auf der BAB A46 FR Heinsberg

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach BAB A46 - FR Heinsberg, 12.12.2023, 18:21 Uhr, Höhe Autobahnkreuz Wanlo (ots)

Heute Abend ereignete sich auf der BAB A46 FR Heinsberg in Höhe des Autobahnkreuzes Wanlo ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwehr und der Polizei leiteten zügig die Verkehrsabsicherung ein. Während der Rettungsmaßnahmen mussten die Fahrspuren der Autobahn komplett gesperrt werden. Eine technische Rettung war nicht notwendig, da bereits alle verunfallten Personen ihr Fahrzeug verlassen hatten. Der Notarzt untersuchte alle Insassen der Fahrzeuge. Auf Grund ihrer Verletzungen wurde eine Person zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus im Kreis Heinsberg transportiert. Auslaufende Betriebsmittel wurden von den Feuerwehrkräften mit Ölbindemittel gebunden und die Fahrbahn mittels Besen von Fahrzeugteilen gereinigt. Nach Abschluss der Reinigungsmaßnahmen konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Wanlo und Wickrathberg der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Michael Knopp

