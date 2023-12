Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand einer Strohmiete

Mönchengladbach Wickrath-West, 03.12.2023, 23:44 Uhr, Laurentiusstraße (ots)

Am Abend meldeten aufmerksame Autofahrer der Leitstelle Mönchengladbach den Brand einer Strohmiete in Buchholz. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte die Meldung bestätigt werden. Auf einem Feld an der Laurentiusstraße brennt eine große Strohmiete in voller Ausdehnung. Vom Brand geht keine Gefahr für die Umgebung aus. Die Einsatzstelle liegt weit außerhalb der Ortschaft. Die Strohmiete brennt kontrolliert ab. Die Einheit Wickrathhahn der Freiwilligen Feuerwehr stellt zur Absicherung eine Brandwache. Die Einsatzkräfte sind aktuell noch vor Ort im Einsatz.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Sonderfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Wickrathhahn und Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Alexander Keuter

