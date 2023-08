POL-MFR: (930) Ermittlungserfolg - Beamte stellten hochwertige Fahrräder sowie Werkzeug sicher

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Mittwoch (09.08.2023) auf Donnerstag (10.08.2023) brachen Unbekannte im Nürnberger Stadtteil Kornburg in ein Sportzentrum und in zwei Firmengebäude ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Die Unbekannten verschafften sich in den Abend-/Nachtstunden gewaltsam Zugang zu den drei Gebäuden in der Kellermannstraße. Sie durchsuchten die jeweiligen Räumlichkeiten und entwendeten ...

