FW-MG: Brand auf Terrasse

Mönchengladbach-Westend, 10.12.2023, 18:21 Uhr, Aachener Straße (ots)

Am heutigen Abend kam es auf der Aachener Straße zu einem Brand auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses. Ein Bewohner hatte den Brand bemerkt und gemeldet. Der ersten Meldung zufolge sollten Gasflaschen brennen und eine davon bereits explodiert sein.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Es brannte Hausrat auf einer Holzterrasse. Der Brand drohte auf die angrenzende Wohnung überzugreifen. Die Meldung bezüglich der Gasflaschen bestätigte sich nicht allerdings standen Gaskartuschen in unmittelbarer Nähe zum Brand in einem Eimer. Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr vor und löschte den Brand. Durch die Hitzeentwicklung war das Glas einer Terrassentüre bereits geborsten. Brandrauch hatte sich auch in der Wohnung ausgebreitet. Mit einem Hochleistungslüfter wurde der Brandrauch entfernt. Weiter Maßnahmen waren durch die Feuerwehrkräfte nicht erforderlich. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Heinrich Roemgens

