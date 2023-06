POL-HSK: Motorrad von Parkplatz entwendet

Hochsauerlandkreis (ots) - Brilon: Am Donnerstag kam es zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus auf der Korbacher Straße. Bislang unbekannte Täter machten sich an einer Eingangstür zu schaffen, gelangten aber nicht ins Innere des Gebäudes. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 entgegen. Sundern: In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es ...

mehr