Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzte an Unfallschwerpunkt

Nordhausen (ots)

Am Samstag, den 01.04.2023, gegen 11:40 Uhr eriegnete sich ein Verkehrsunfall in Nordhausen in der Halleschen Straße am Abzweig zum Taschenberg. Ein 22jähriger Mann befuhr die Hallesche Straße mit seinem Mazda in Richtung Bielen und bog in der Folge nach links in den Taschenberg ab. Im Gegenverkehr aus Richtung Bielen befanden sich auf der linken Fahrbahn ein Pkw und auf der rechten ein Motorroller. Der Pkw auf der linken Spur konnte rechtzeitig anhalten, versperrte aber die Sicht des Rollerfahrers auf den Abbiegenden. Letztlich stieß der 58jährige Rollerfahrer ungebremst in die Seite des Mazda und wurde dabei schwer verletzt. Der Mazdafahrer wurde leicht verletzt. Beide Beteiligten wurden in ein Krankenhaus verbracht, die Fahrzeuge mussten geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell