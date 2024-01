Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbrüche am Silvesterwochenende- Kriminalpolizei zu mehreren Tatorten gerufen

Kreis Herford (ots)

(sls) Am vergangenen Silvesterwochenende wurden der Polizei Herford mehrere Einbrüche in Herford, Bünde und Hiddenhausen gemeldet. Am Neujahrnachmittag (1.1.) bemerkte der Inhaber eines Hauses an der Borsigstraße die offen stehende Haustür. Im Inneren wurden seit dem Silvesternachmittag diverse Räume durchsucht und Schränke und Schubladen geöffnet. Als Diebesgut nahmen die Unbekannten zwei kleinere Tresore mit Bargeld, sowie hochwertigen Schmuck aus einer Schmuckschatulle mit. Aufgrund der Spurenlage wurden die Tresore vom Obergeschoss die Treppe heruntergeworfen und durch die Haustür abtransportiert. Zugang zum Haus verschafften sich die Täter durch eine aufgebrochene Terrassentür.

In Hiddenhausen wurden Kriminalbeamte zu einem Einfamilienhaus am Siedlerweg und auch am Wulferkamp gerufen. In beiden Häusern kam es, in Abwesenheit der Bewohner, zu Einbrüchen in der Zeit vom Silvesternachmittag bis zum Neujahrstag (1.1.) gegen 15.30 Uhr. Am Siedlerweg verschafften sich unbekannte Täter über die Terrassentür Zugang zum Haus und durchsuchten Küchen- und Wohnbereich. Diverse Schränke und Schubladen wurden geöffnet und durchsucht. In wie weit Diebesgut mitgenommen wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe im Kellerbereich gelangten auch die Täter am Wulfernkamp ins Haus. Hier wurden verschiedene Räume durchsucht und augenscheinlich gezielt nach Diebesgut Ausschau gehalten. Genaue Angaben zum Diebesgut kann durch die Geschädigte erst nach genauer Nachschau zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

In der Nacht zu Dienstag (2.1.) wurde der Inhaber eines Ladengeschäftes an der Elsestraße von einem Sicherheitsunternehmen über einen möglichen Einbruch gegen 01.55 Uhr informiert. Der Marktleiter stellte am Objekt fest, dass die Vergitterung eines Fensters zum Büroraum aufgebrochen wurde und im Inneren Licht brannte. Um an das Gitter zu gelangen, wurden gezielt Sandkiessäcke bei Seite geräumt. Unbekannte versuchten dann einen im Büro befindlichen Tresor aufzuflexen, was jedoch misslang. Ob die Täter noch weiteres Diebesgut aus dem Büro oder Verkaufsräumen mitnahmen, muss eine genaue Auswertung durch den Marktleiter ergeben.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei mit den Ermittlungen begonnen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sie unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell