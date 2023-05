Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto offen - Geldbeutel weg

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Dass sie ihr Auto über Nacht unverschlossen stehen ließ, ist einer Frau in Otterberg zu Wochenbeginn zum Verhängnis geworden. Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag (14./15. Mai) in der Klosterstraße in den Pkw ein und stahlen daraus eine Geldbörse.

Am frühen Montagmorgen bemerkte die 51-Jährige, dass an ihrem Wagen die Fahrertür leicht offen steht. Als sie nachschaute, stellte sie fest, dass der Geldbeutel samt der enthaltenen Dokumente und EC-Karte verschwunden ist. Die Frau räumte ein, dass sie das Fahrzeug nicht verschlossen hatte.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend, 22 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

