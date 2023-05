Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Abgelenkt: Taschendiebin greift zu

Kaiserslautern (ots)

Eine Taschendiebin hat am Montag zwischen 10 Uhr und 10:20 Uhr mit einem Trick eine 69-Jährige bestohlen. Die Frau sprach ihr Opfer in einem Bekleidungsgeschäft in der Fruchthallstraße an. Sie bat darum, den Preis eines Artikels auf einem Etikett nachzuschauen. Während die hilfsbereite Dame der Unbekannten aushalf, wurde ihr unbemerkt der Geldbeutel aus der Jackentasche gestohlen. Den Diebstahl bemerkte die Seniorin erst, als sie ihren Einkauf zahlen wollte. Mit der Geldbörse erbeutete die Diebin einen dreistelligen Bargeld-Betrag, die EC-Karte und den Personalausweis. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise handelte die Verdächtige nicht alleine. Die Masche ist bekannt. Demnach wird das Opfer zumeist von einer Person abgelenkt und durch eine weitere bestohlen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem ist am Montag eine etwa 1,70 Meter große, kräftige Frau im Bereich der Fruchthallstraße aufgefallen? Die mutmaßliche Taschendiebin hat kurze, lockige dunkelblonde bis hellbraune Haare. Außerdem hätte sie nur gebrochenes Deutsch gesprochen. Zeugen, die Hinweise geben können oder zur Tatzeit verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2260 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

