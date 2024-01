Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigungen an Fensterscheiben- Einschüsse erkennbar

Herford (ots)

(sls) Gleich mehrere Beschädigungen an ihren Fensterscheiben stellte die Inhaberin eines Geschäftes am Dienstagmorgen (2.1.) an der Radewiger Straße fest. Das Objekt liegt über Eck mit am Gänsemarkt und an der Scheibe der Eingangstür und einer Schaufensterscheibe wurden Beschädigungen in Form von Einschusslöchern und Schlagmarken festgestellt. Optisch ähnliche Beschädigungen konnte die Inhaberin auch am gegenüberliegenden Objekt an der Radewiger Straße feststellen, welches zu ihrem Laden gehört. Hier wurden insgesamt vier weitere Beschädigungen an den Scheiben festgestellt. Eine Scheibe wurde dabei, nach bisherigen Ermittlungen, durchschossen. Die Kriminalpolizei hat mit den Ermittlungen begonnen und ist auf der Suche nach Zeugen, die in der Zeit von Samstagabend bis zum Dienstagmorgen (2.1.) verdächtige Personen im Bereich des Tatortes beobachtet haben. Da der Gänsemarkt und Umgebung auch in der Nacht stark frequentiert sind, besteht die Möglichkeit, dass dort Personen beobachtet wurden die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell