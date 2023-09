Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperverletzung zum Nachteil eines Schiedsrichters, Spiel abgebrochen - Zeugen gesucht.

Speicher (ots)

Am Sonntag, den 10.09.2023, erschien gegen 17:00 Uhr der Schiedsrichter der Partie SV Speicher II - SG Bitburg Stahl/ Mötsch III bei der Polizeiinspektion Bitburg, um Strafanzeige wegen Körperverletzung zu seinem Nachteil zu erstatten. Der Vorfall wurde hiesiger Dienststelle bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt. Anstoß der Partie war um 12:30 Uhr auf dem Sportplatz in Speicher. Nach Angaben des Schiedsrichters habe er einen 35-Jährigen Spieler der SG Stahl/ Mötsch III des Feldes verwiesen. Hierauf soll der Spieler ihn am Kragen gepackt haben, sodass sein Trikot ausleierte, bevor er mehrfach geschubst/ weggestoßen wurde. Der Schiedsrichter brach das Spiel durch die geschilderten Handlungen im Anschluss ab. Beim Verlassen des Feldes soll der beschuldigte Spieler den Schiedsrichter erneut in Form eines Schlages gegen den Hals angegangen haben, wodurch der Schiedsrichter leicht verletzt wurde. Durch das Einschreiten von Spielern und Vereinsangehörigen wurde der Angriff beendet. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Polizeiinspektion Bitburg sucht Zeugen, welche die konkreten Tathandlungen des Spielers beobachten konnten und bittet diese, sich unter der 06561-96850 zu melden.

