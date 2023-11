Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen A81/ Lkr. Rottweil) Auto in Brand geraten (29.11.2023)

Vöhringen A81 (ots)

Während einer Fahrt auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Sulz ist am Mittwochvormittag, gegen 10 Uhr, ein Auto in Brand geraten. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es zunächst zu einem Leistungsabfall des BMW, in der Folge im Motorraum zu einer Rauchentwicklung und schließlich zum Vollbrand. Die nach der Verständigung mit vier Fahrzeugen und über 17 Einsatzkräften eintreffende Feuerwehr Oberndorf löschte das brennende Fahrzeug, konnte aber nicht mehr verhindern, dass an diesem Totalschaden in noch nicht bekannter Höhe entstand. Um den ausgebrannten BMW kümmerte sich ein Abschleppdienst. Während der Löscharbeiten musste die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Stuttgart zeitweise gesperrt und anschließend von der Autobahnmeisterei Rottweil gesäubert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell