Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto erfasst Radfahrer (29.11.2023)

Blumberg (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Radfahrer bei einem Unfall am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr auf der Hauptstraße. Ein 19-Jähriger bog mit einem Suzuki Swift, von der Vogtgasse kommend, auf die Hauptstraße ab. Dort erfasste er einen 46-jährigen Radfahrer, der ohne Licht unterwegs war. Der Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

